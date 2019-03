VOA: LSM AS Berkunjung ke Korea Utara Selama Tiga Minggu

Photo : KBS News

Voice Of America (VOA) melaporkan pada hari Selasa (19/3/19) bahwa salah satu kelompok bantuan kemanusiaan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) memulai perjalanannya selama tiga minggu ke Korea Utara untuk memberikan bantuan kemanusiaan.Direktur eksekutif Christian Friends of Korea (CFK), Hidei Linton, dalam e-mailnya kepada VOA pada tanggal 15 Maret 2019 lalu, menyampaikan bahwa dia bersama rekan-rekannya akan bertolak menuju Korea Utara pada tanggal 16 Maret untuk menjalankan misi kemanusiaan selama tiga minggu.Linton menyebutkan bahwa kelompoknya mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kunjungan ini dari pemerintah AS pada pekan lalu.VOA menambahkan, kunjungan kelompok kemanusiaan yang disetujui oleh pemerintah AS ini merupakan sebuah pertanda awal itikad baik pemerintah AS kepada Korea Utara. Hal ini datang setelah perwakilan khusus AS, Stephen Biegun, pada bulan Desember lalu, mengatakan bahwa AS akan meninjau kembali larangan perjalanan warga AS ke Korea Utara untuk membantu memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi rakyat Korea Utara.