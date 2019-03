Langkah Diplomatik AS untuk Denuklirisasi Korut Tampak Dipercepat

Photo : KBS News

Perundingan denuklirisasi Korea Utara mengalami kemacetan setelah KTT Korut dan AS di Hanoi gagal, tetapi langkah diplomatik AS tampaknya dipercepat.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam wawancara dengan media di Kansas pada hari Senin (18/3/19) waktu setempat mengatakan bahwa AS dan Korut saling tidak percaya dan pihaknya perlu menyaksikan Kim Jong-un melaksanakan denuklirisasi secara nyata.Dia juga menegaskan pentingnya verifikasi, menurutnya perundingan adalah tentang verifikasi.Pompeo kemudian menuturkan penanganan diplomatik dan sanksi yang paling keras dalam sejarah sedang berjalan secara bersamaan.Walaupun tidak sempurna, tetapi pelaksanaan sanksi cukup lancar. Dia berharap upaya mereka terkait penanganan dan sanksi tersebut dapat membuahkan hasil yang baik.Sementara itu, pemerintah AS mengirimkan Perwakilan Khusus Kebijakan untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun, ke Eropa untuk membahas kebijakan penanganan dan sanksi, seperti langkah-langkah untuk denuklirisasi yang benar-benar terverifikasi dan terakhir bersama mitranya Inggris, Prancis, dan Jerman.