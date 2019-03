Sejumlah Dubes Korea Utara Mendadak Pulang ke Tanah Air

Photo : KBS News

Duta Besar Korea Utara untuk China, Rusia, dan PBB diketahui pulang ke negaranya pada hari Selasa (19/3/19).Menurut saluran berita khusus Korut di Beijing, sejumlah 10 orang diplomat termasuk 3 orang dubes telah kembali ke Pyongyang dengan Air Koryo.Keberangkatan dubes dari negara-negara terkait ke Korea Utara setelah perundingan denuklirisasi dengan AS gagal, dianggap hal yang sangat luar biasa.Ada analisis yang mengatakan bahwa Korea Utara memanggil para dubes tersebut untuk mengatur strateginya ke depan saat kondisi sulit setelah perundingan dengan AS mengalami kebuntuan.Sebagian pihak memprediksi bahwa Kim Jong-un akan segera mengeluarkan pendapatnya.Dengan mempertimbangkan duta besar untuk China, Ji Jae-ryong yang jarang sekali meninggalkan Beijing, pulangnya sejumlah dubes menunjukkan bahwa pemerintah Korea Utara sedang melakukan pembicaraan penting terkait hubungannya dengan AS.