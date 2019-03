PM Korea Selatan Desak Korea Utara Tanggapi Proposal AS

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Korea Utara untuk menunjukkan komitmennya terhadap denuklirisasi dengan menanggapi proposal dari AS.PM Lee membuat pernyataan itu pada hari Rabu (20/3/19) selama sesi interpelasi parlemen di Majelis Nasional mengenai KTT antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada bulan Februari lalu.Dia menambahkan, AS tampaknya membuat proposal besar selama KTT untuk mewujudkan denuklirisasi yang lengkap bagi Korea Utara, namun Korea Utara belum siap untuk menanggapi proposal tersebut.Terkait usulan dari AS kepada Korea Utara untuk membongkar situs nuklir Yongbyon dan fasilitas tambahannya, PM Lee mengatakan bahwa usulan ini lebih besar daripada yang ditafsirkan, dan Seoul menganggapnya sebagai tanda yang positif untuk kedua pemimpin, karena mereka sendiri menilai pembicaraan itu sebagai hal yang produktif dan substansial.