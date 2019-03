Bank Sentral AS Bekukan Tingkat Suku Bunga, Tidak Ada Kenaikan di Tahun 2019

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan tingkat suku bunganya di kisaran 2,25 hingga 2,5 persen.Dalam rapat kedua tahunan, Komisi Pasar Terbuka Federal pada hari Rabu (21/3/19) secara mufakat membekukan tingkat suku bunga.Setelah pengumuman tersebut, Bank Sentral AS mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana menaikkan tingkat suku bunga lagi di tahun ini, di tengah menurunnya pengeluaran dan ketidakpastian global secara luas.Sebelumnya, Bank Sentral AS, The Fed, telah menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak empat kali pada tahun lalu.