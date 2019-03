Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) menegaskan kembali bahwa sekarang bukan saatnya untuk menurunkan suku bunga acuan, meskipun Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed mempertahankan tingkat suku bunganya di kisaran 2,25 hingga 2,5 persen.Menyusul keputusan dari The Fed untuk mengesampingkan kenaikan suku bunga tahun ini, Gubernur BOK Lee Ju-yeol mengatakan pada hari Kamis (21/3/19) bahwa sikap longgar The Fed akan membawa stabilitas di pasar keuangan global dan memberikan lebih banyak ruangan bagi otoritas Korea Selatan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi.Namun, Lee mengatakan bahwa terlalu dini untuk menurunkan suku bunga dan dirinya akan mempertimbangkan situasi di luar negeri, khususnya siklus ekonomi di China dan Eropa, sebelum mengubah kebijakan.