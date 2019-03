JCS AS: Korea Utara Masih Memiliki Rudal dan Kekuatan Nuklir

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Amerika Serikat, Joe Dunford, mengatakan bahwa Korea Utara masih memiliki rudal dan kemampuan nuklir. Militer Amerika Serikat (AS) pun berkomitmen untuk mempertahankan kesiapannya dalam menghadapi segala kemungkinan.Dalam acara di sebuah lembaga konsultan 'Atlantic Council' pada hari Kamis kemarin, Dunford mengatakan bahwa meskipun kemampuan Korea Utara untuk menggabungkan senjata nuklir dengan rudal balistik antarbenua belum terlihat, tetapi kemungkinan tersebut masih tetap ada.Kepala Staf AS tersebut menekankan bahwa militer AS harus siap untuk membela tanah air dan sekutunya dari segala kemungkinan. Mengenai penyesuaian dalam latihan militer bersama antara Korea Selatan dan AS, Dunford menegaskan tidak akan ada perubahan dalam kesiapan kekuatan gabungan sekutu itu.