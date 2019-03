Pemerintah Korea Selidiki Kapal Asal Korea Selatan dalam Daftar Sanksi AS

Photo : KBS News

Sehubungan dengan termasuknya kapal Korea Selatan dalam daftar sanksi baru AS, pemerintah Korea Selatan menyatakan pihaknya akan menyelidiki kapal itu dengan teliti.Salah seorang pejabat otoritas diplomatik menyampaikan bahwa kapal itu adalah kapal-kapal yang berada dalam pengawasan pemerintah Korea Selatan dan AS selama ini. Pemerintah Seoul pun menyatakan akan menyelidiki hal ini secara teliti.Dalam langkah yang sama, otoritas diplomatik tersebut pun akan mennghimbau berbagai bidang usaha bersangkutan dalam negeri agar memperhatikan petunjuk baru yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan AS.Menurutnya, AS secara rutin mengumukan daftar kapal yang dicurigai dalam upaya untuk menghalangi pengangkutan minyak dan ekspor batu bara ilegal.Dalam daftar kapal yang dikeluarkan Kantor Pengawas Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS hari Kamis (21/3/19) waktu setempat, terdapat kapal asal Korea Selatan dengan nama 'LUNIS'.