Kunjungan Pengusaha Kawasan Industri Gaeseong ke Korea Utara Ditunda Lagi

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan menunda pemberian izin kunjungan ke Korea Utara kepada pengusaha Kawasan Industri Gaeseong.Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Baek Tae-hyun, dalam pengarahan rutin hari Jumat (22/3/19) menuturkan bahwa kondisi terkait pemberian izin kunjungan ke Korea Utara tidak berubah dibandingkan waktu sebelumnya. Pihaknya pun akan menyampaikan hal tersebut kepada pengusaha yang telah meminta izin untuk kunjungan tersebut.Pemerintah Korea Selatan sudah 8 kali membatalkan dan menunda pemberian izin kunjungan ke Korea Utara bagi pebisnis di kawasan industri Gaeseong.Pemerintah sudah membahas permohonan pebisnis yang diajukan pada tanggal 6 Maret lalu dengan positif, tapi nampaknya pemerintah AS tidak menyetujui permohonan tersebut dalam pertemuan kelompok kerja Korea Selatan dan AS pekan lalu.Sementara itu, Media propaganda Korea Utara, Uriminjjokkiri, mengkritik kinerja pemerintah Korea Selatan dalam pemulihan operasi kawasan industri Gaeseong dan pariwisata Gunung Geumgang yang tertunda karena pertimbangan sanksi terhadap Korea Utara.Uriminjjokkiri mengklaim bahwa sikap pemerintah Seoul seperti itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai pernyataan bersama antar-Korea dan perihal yang mereka sepakati bersama, serta selalu mengikuti keinginan pihak AS.