Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel Menemui Mantan Ketua 'Korea Mission Center'

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Keamanan Nasional, Chung Eui-yong, menemui mantan ketua 'Korea Mission Center' di Badan Intelijen Pusat AS (CIA), Andrew Kim, di Cheongwadae hari Kamis (21/3/19).Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kondisi Semenanjung Korea dan tindak lanjut langkah pemerintah Korea Selatan menanggapi gagalnya KTT Korea Utara dan AS di Hanoi bulan lalu.Andrew Kim yang telah mengundurkan diri dari CIA ini merupakan salah satu tokoh yang paling memahami situasi perundingan denuklirisasi karena aktif dalam organisasi penasihat tak resmi untuk Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan sering bertukar pendapat dengan Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Sebelumnya pada tanggal 20 Maret, Andrew Kim menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan yang sangat besar antara Korea Utara dan AS tentang denuklirisasi saat ini.