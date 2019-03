Media Korea Utara Terus Menekan Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Media Korea Utara terus mengkritik pernyataan pemerintah Seoul untuk melanjutkan pertukaran dengan Korea Utara dibawah kerangka sanksi terhadap Korea Utara.Situs propaganda di Korea Utara, Uriminzokkiri menyatakan bahwa pernyataan para pejabat Korea Selatan untuk melakukan pertukaran dalam kerangka sanksi terhadap Korea Utara berlawanan dengan kesepakatan antara dua Korea.Sebuah media lain juga menyatakan perbaikan hubungan antara dua Korea tidak dilaksanakan oleh izin dari seseorang.Media Korea Utara tidak memberitakan penarikan personel Korea Utara di kantor penghubung antar-Korea dan membatasi kritik atas AS. Ditafsirkan mereka hanya menekan AS secara tidak langsung melalui tekanan ke Korea Selatan, dan sedang mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai reaksi dari AS.