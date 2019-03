Pakar AS Menilai Denuklirisasi Korea Utara Tidak Berkembang

Photo : KBS News

Subkomite Urusan Asia dan Pasifik Majelis Tinggi AS menggelar acara dengar pendapat dengan tema 'Kebijakan AS tentang Korea Utara Pasca KTT Korea Utara-AS ke-2' pada hari Selasa (26/3/19).Dalam acara dengar pendapat tersebut, Ketua Studi Korea di CSIS, Victor Cha menilai sikap Korea Utara pada KTT di Hanoi menunjukkan bahwa strategi perundingan negara komunis itu sama sekali tidak berubah.Victor Cha menambahkan bahwa Trump sendiri mungkin merasa terbatas dalam melakukan strategi diplomatik melalui persahabatan puncak negara.Mantan Asisten Wakil Menteri urusan Keamanan Asia Pasifik AS, Kelly Magsamen menegaskan perlunya strategi yang konsisten antara instansi yang disetujui, baik presiden maupun instansi keamanan.Sementara itu, Ketua Subkomite Urusan Asia dan Pasifik Majelis Tinggi AS Cory Gardner dalam acara tersebut mengkritik tulisan Trump dalam akun twitter-nya tentang perintah untuk menarik kembali sanksi terhadap Korea Utara. Menurutnya, perubahan kebijakan terhadap Korea Utara seperti itu dapat mengecewakan.Sehubungan dengan itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam jumpa pers mengatakan, sanksi akan diteruskan sampai denuklirisasi Korea Utara terwujud.