Menlu Korea Selatan dan AS Akan Berbicara di Washington Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo direncanakan untuk bertemu di Washington pada tanggal 29 Maret untuk membahas tindakan penanggulangan tentang kondisi pasca KTT Korea Utara-AS ke-2 di Hanoi.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan hari Rabu (27/3/19) menyatakan bahwa dalam pertemuan itu kedua pihak akan menilai kondisi pasca KTT Hanoi dan membicarakan tindakan penanggulangan selanjutnya. Selain itu, kedua pihak akan bertukar pendapat tentang isu-isu yang diperhatikan oleh masing-masing pihak secara menyeluruh.Sebelumnya, Korea Selatan dan AS merencanakan pertemuan tersebut agar diadakan di sela-sela pertemuan menteri untuk pertahanan perdamaian PBB yang digelar di New York pada hari yang sama.