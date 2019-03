Kandidat Asisten Menlu AS: AS Tidak Akan Redakan Tekanan pada Korut

Photo : YONHAP News

Kandidat untuk jabatan tinggi AS Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan bahwa AS tidak akan mengurangi tekanan pada Korea Utara hanya berdasarkan janji untuk denuklirisasi.David Stilwell, kandidat asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, membuat pernyataan itu dalam sidang konfirmasi pada hari Rabu di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat.Stilwell mengatakan Washington telah cukup sering dibodohi, sehingga tekanan akan terus efektif dan AS tidak akan menarik kembali sanksi hanya berdasarkan pada kata-kata Korea Utara.Dia menambahkan kampanye tekanan AS terhadap Korea Utara dirasa memiliki efek yang sangat positif, dengan alasan berkurangnya uji coba nuklir atau provokasi dari Korea Utara selama dua tahun terakhir.Dalam pernyataan tertulis sebelum sidang, kandidat menjelaskan aliansi AS dengan Korea Selatan sebagai 'tangan baja', mengatakan bahwa hal itu hanya akan menguat ketika mereka berkoordinasi lebih dekat untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara yang final dan sepenuhnya diverifikasi.