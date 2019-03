Menlu Korea Selatan Berangkat ke AS untuk Membahas 'Pasca Hanoi' dengan Menlu AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha berangkat pada hari Kamis (28/3/19) pagi ke AS untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Menteri Kang direncanakan akan membahas tindakan penanggulangan tentang kondisi pasca KTT Korea Utara-AS ke-2 di Hanoi pada hari Jumat (29/3/19) mendatang.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam pertemuan itu kedua pihak akan menilai kondisi pasca KTT Hanoi dan mendiskusikan tindakan penanggulangan selanjutnya. Selain itu, kedua pihak akan bertukar pendapat tentang isu-isu yang diperhatikan oleh masing-masing pihak secara menyeluruh.Sebelumnya, Korea Selatan dan AS merencanakan pertemuan tersebut agar diadakan di sela-sela Pertemuan Menteri untuk Pertahanan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Ministerial Conference) yang digelar di New York pada hari yang sama.Dengan demikian, Menlu Kang akan mengadakan pertemuan dengan Menlu Pompeo di Washington pada Jumat sore setelah menghadiri Pertemuan Menteri untuk Pertahanan Perdamaian PBB di New York pada Jumat pagi.