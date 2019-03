Pemimpin Korea Selatan dan AS Kemungkinan Besar Bertemu di Washington Bulan April

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui kemungkinan besar akan bertemu di Washington pada bulan April.Pertemuan Moon dan Trump ini menjadi perhatian apakah dapat menyediakan jalan keluar untuk perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS yang sedang dalam kesulitan setelah Kim Jong-un dan Trump gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Hanoi bulan lalu.Sejumlah saluran berita diplomatik pada hari Kamis (28/3/19) menyampaikan pembicaraan tentang KTT Korea Selatan dan AS sudah cukup berkembang dan dalam tahap pengaturan terakhir. Oleh karena itu, kemungkinan besar Moon akan berkunjung ke AS pada pertengahan April mendatang.Menurut salah satu sumber berita, KTT Korea Selatan-AS akan menjadi tindakan selanjutnya setelah kedua pemimpin bertukar pendapat mengenai KTT AS dengan Korea Utara Hanoi. Dilanjutkannya, selama ini Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong dan Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih, John Bolton sedang mengatur agenda KTT bilateral.Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha dan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon juga akan mengaturnya dengan mitranya masing-masing di Washington pada minggu ini dan minggu depan.