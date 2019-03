Moon Jae-in dan Trump Gelar Pertemuan ke-7 di Washington Bulan Depan

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggelar konferensi tingkat tinggi yang ke-7 di Washington, AS pada tanggal 11 April.Cheongwadae hari Jumat (29/3/19) menyatakan Presiden Moon Jae-in akan mengunjungi Washington atas undangan Trump selama dua hari, mulai tanggal 10 April mendatang.KTT Korea Selatan dan AS direncanakan untuk diadakan tanggal 11 April dan memuat pokok pembicaraan berupa perundingan denuklirisasi Korea Utara yang menemukan jalan buntu setelah KTT AS-Korut ke-2 di Hanoi.Cheongwadae menyampaikan bahwa Trump sendiri yang mengundang Moon melalui telepon kemudian Moon menerima undangan itu dengan gembira.Dalam pembicaraan lewat saluran telepon itu, Trump meminta Moon untuk melakukan kontak dengan Kim Jong-un dan memberitahukan hasil pembicaraan itu kepadanya.Sebab itu, tidak lama lagi dua Korea akan melakukan kontak tetapi Cheongwadae menyatakan KTT antar-Korea belum bisa dilakukan karena KTT Korea Utara-AS belum dilakukan.Sementara itu, Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel Kim Hyun-jong akan berkunjung ke AS minggu depan untuk membicarakan isu KTT Korea Selatan dan AS yang ke-7 pada April mendatang.