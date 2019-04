Pejabat Korsel Kunjungi AS untuk Persiapan KTT Moon-Trump

Photo : YONHAP News

Para pejabat keamanan dan pertahanan Korea Selatan sedang mengunjungi Amerika Serikat untuk mempersiapkan pertemuan puncak antara para pemimpin kedua negara yang dijadwalkan pada tanggal 11 April.Wakil Kepala Kantor Keamanan Nasional Presiden Kim Hyun-chong, akan bertemu dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Charles Kupperman pada hari Senin di Washington, untuk mengatur agenda KTT antara Presiden Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump.Selama perjalanannya, Kim juga akan bertemu dengan anggota komite Senat dan Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, angkatan bersenjata, dan intelijen untuk menjelaskan posisi Seoul dalam negosiasi AS-Korea Utara mengenai denuklirisasi Korut.Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo juga akan mengadakan pembicaraan dengan penjabat Sekretaris Pertahanan AS Patrick Shanahan pada hari Senin untuk membahas masalah keamanan yang tertunda antara sekutu.Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha bertemu dengan Sekretaris Negara AS Mike Pompeo Jumat lalu untuk membahas cara-cara melanjutkan negosiasi nuklir antara AS dan Korea Utara.