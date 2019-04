Kang Kyung-hwa: Penting untuk Menjaga Momentum Dialog Antara Korut dan AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan bahwa menjaga momentum dialog antara Korea Utara dan AS sangatlah penting, dan perlu terus mencermati perkembangan situasi di Korea Utara.Menteri Kang menjawab hal tersebut ketika tiba di Bandara Incheon pada hari minggu (31/3/2019) setelah menyelesaikan pertemuan tingkat menteri luar negeri antara Korea Selatan dan AS di Washington D.C.Menurut Kang, dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk bertukar pandangan dan informasi mengenai persiapan KTT antara Korea Selatan dan AS tanggal 11 April mendatang, dan situasi di Korea Utara sejak gagalnya KTT AS-Korea Utara yang ke-2 di Hanoi.Sehubungan dengan pertanyaan dari wartawan mengenai pembahasan usulan dari Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi Son-hee, 'snapback,' dan 'good enough deal' yang diajukan oleh Cheongwadae, Menteri Kang mengatakan bahwa mereka berbicara mengenai berbagai situasi, namun sulit untuk menyatakan situasi yang lebih konkrit secara terbuka.Menteri Kang hadir di pertemuan ini setelah menghadiripertemuan tingkat Menteri Pemeliharaan Perdamaian PBB di New York. Pertemuan kali ini adalah pertemuan menteri luar negeri antara Korea Selatan dan AS yang pertama kali diadakan setelah gagalnya KTT AS-Korea Utara yang ke-2 di Hanoi