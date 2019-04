KTT Korsel-AS adalah Hasil Tekad Kuat antara Kedua Negara

Photo : YONHAP News

Di dalam pertemuan dengan para sekretaris senior dan penasihat presiden hari Senin (1/4/19), Presiden Moon mengatakan bahwa KTT antara Korea Selatan dan AS yang digelar pada tanggal 11 April mendatang adalah hasil dari pertemuan antara prinsip pemerintah Seoul dan tekad kuat Presiden Donald Trump.KTT tersebut digelar untuk menghidupkan momentum dialog antara Korea Utara dan AS dalam waktu dekat, sehingga diharapkan Korea Utara memberi reaksi yang cepat.Sehubungan dengan ketidaknormalan dalam aliansi Korea Selatan dan AS mengenai negosiasi denuklirisasi, Presiden Moon mengatakan dua negara tetap bekerjasama dan berkomunikasi secara erat, serta tujuan untuk mencapai denuklirisasi lengkap dan kerangka perdamaian permanen tidak berubah.Menurut Moon, dia akan membuka jalan yang tertutup dan juga membuat jalan yang baru bersama Presiden Trump. Jalan itu tidak pernah ditapaki selama 70 tahun terakhir ini, sehingga terasa lebih aneh apabila tidak ada halangan apapun.Moon menekankan perjalanan dialog tetap berlangsung berdasarkan kepercayaan antara pemimpin tiga negara, dan dia akan menghidupkan daya gerak dialog antara Korea Utara dan AS melalui KTT antara Korea Selatan dan AS kali ini.