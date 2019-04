Menlu AS Harapkan Trump Kembali Bertemu Kim Jong-un dalam Beberapa Bulan Mendatang

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyuarakan harapan agar pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bertemu lagi dalam beberapa bulan mendatang dan membuat kemajuan yang signifikan dalam isu denuklirisasi Semenanjung Korea.Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio di Pennsylvania yang direkam pada tanggal 29 Maret dan disiarkan hari Senin (1/4/19), Pompeo mengatakan kepentingan utama AS adalah untuk menyelesaikan program nuklir Korea Utara secepat mungkin.Pompeo menyampaikan harapan agar dalam beberapa bulan mendatang, dua pemimpin dapat kembali bertemu sehingga keduanya dapat mencapai langkah besar menuju denuklirisasi.Dia menolak memprediksi waktu yang tepat untuk berdialog dengan Korea Utara mengenai program senjata nuklir, tetapi menyebutkan sanksi-sanksi berat internasional akan mempercepat prosesnya.Ditambahkan bahwa pada akhirnya, saat denuklirisasi penuh Semenanjung Korea tercapai, akan ada masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korea Utara seperti yang dijanjikan oleh Presiden Trump, namun sulit untuk mengetahui waktu persisnya.Dengan demikian, KTT antara Korea Selatan dan AS yang dijadwalkan akan berlangsung pekan depan, diharapkan akan mencari solusi denuklirisasi dan juga melanjutkan KTT baru antara Korea Utara dan AS.