Pejabat Korea Selatan dan AS Atur Agenda KTT Kedua Negara Pekan Depan

Photo : KBS News

Pejabat Keamanan dan Pertahanan Korea Selatan bertemu dengan rekannya di AS untuk membahas agenda-agenda pertemuan puncak kedua negara yang akan berlangsung pada tanggal 11 April.Wakil Kepala Kantor Keamanan Nasional Presiden, Kim Hyun-chong mengadakan pertemuan dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Charles Kupperman pada hari Senin (1/4/19) di Washington, AS.Keduanya diyakini telah mengatur rincian agenda KTT mendatang. Kim dan Kupperman dilaporkan berupaya mempersempit perbedaan pendapat antara pendekatan 'kesepakatan besar' dari Washington dan kesepakatan komprehensif dari Seoul dalam tahap menuju denuklirisasi Korea Utara.Wakil Ketua Kim juga melakukan rangkaian pertemuan dengan para anggota Kongres AS untuk menyampaikan posisi pemerintah Seoul dan juga mendorong pertemuan tambahan antara Korea Utara dan AS dalam proses denuklirisasi Korea Utara.Sementara itu, ketua pertahanan Korea Selatan dan AS menilai latihan militer gabungan yang dilakukan baru-baru ini dengan sukses.Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo dan rekannya dari AS Patrick Shanahan bertemu pada hari Senin (4/1/19). Pembicaran itu terjadi menyusul latihan militer gabungan baru yang disebut latihan Dong Maeng pada bulan Maret lalu, sebagai ganti dari latihan berskala besar Key Resolve.Shanahan mengatakan dalam latihan baru-baru ini, keduanya belajar mengenai perbaikan yang dapat mereka lakukan dalam latihan musim gugur mendatang, mengutip bahwa mereka akan menerapkan perbaikan untuk latihan dimasa depan.Jeong mengatakan latihan itu berfungsi sebagai peluang yang berguna untuk memastikan pertahanan keduanya dan menguji kemampuan operasional mereka sebelum pengalihan kontrol operasi perang dari Washington ke Seoul.