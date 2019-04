Latihan Militer Gabungan Berskala Kecil Tetap Digelar antara Korea Selatan dan AS

Photo : YONHAP News

Sebanyak 14 jet tempur dari Korps Marinir AS yang berbasis di Hawaii, termasuk helikopter Osprey telah dikerahkan di Semenanjung Korea pada bulan Maret.Beberapa diantaranya dilaporkan juga telah ikut serta dalam latihan gabungan korps marinir antara Korea Selatan dan AS.Meskipun latihan gabungan besar-besaran seperti Key Resolve tengah ditangguhkan, militer Korea Selatan dan AS melanjutkan latihan militer gabungan berskala kecil.Komandan Korps Marinir AS untuk kawasan Pasifik pada hari Selasa (2/4/19) menghadiri simposium internasional peringatan 70 tahun berdirinya korps marinir Korea Selatan dan mengatakan bahwa dia telah menyaksikan peningkatan kemampuan persiapan pasukan Korea Selatan melalui latihan-latihan tersebut.Latihan yang serupa dengan latihan gabungan korps marinis AS akan terus dilanjutkan sepanjang tahun menurut penjelasan dari seorang pejabat senior militer Korea Selatan.Beberapa media propaganda Korea Utara pada hari Selasa (2/4/19) terus menyampaikan kecaman atas latihan gabungan militer udara antara Korea Selatan dan AS, Pacific Thunder dan juga masuknya kapal patroli AS ke Pulau Jejudo pada bulan lalu.