Parlemen AS Sediakan Resolusi Persekutuan Korsel-AS untuk Peringati 100 Tahun Pendirian Pemerintahan Sementara Republik Korea

Photo : YONHAP News

Asosiasi warga Korea Selatan di New York hari Selasa (2/4/19) menyampaikan bahwa majelis tinggi dan rendah Amerika Serikat sedang menyediakan sebuah resolusi untuk memperkukuh persekutuan Korea Selatan-AS dalam peringatan 100 tahun berdirinya pemerintahan sementara Republik Korea.James Paul Lankford dari majelis tinggi dan Tom Suozzi dari majelis rendah akan mengusulkan resolusi tersebut.Resolusi itu mengandung isi untuk memperingati 100 tahun berdirinya pemerintahan sementara Republik Korea dan memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS.Majelis tinggi dan rendah AS berencana menjalankan proses untuk meloloskan resolusi tersebut pada tanggal 10 April pagi, tepat sehari sebelum hari peringatan 100 tahun pendirian pemerintahan sementara Republik Korea.Pada sore hari itu, kedua pihak akan menggelar sebuah acara yang terpisah, untuk memperingati pendirian pemerintahan sementara Korea Selatan yang ke-100 di perpustakaan parlemen AS.