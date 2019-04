Ketua Kepala Staf Gabungan AS: Korea Selatan, AS Pastikan Kesiapan Latihan Gabungan

Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi militer AS mengatakan pada tanggal 2 April bahwa Korea Selatan dan AS mempertegas keyakinan mereka dalam menjaga kesiapan militer, menyusul koordinasi baru-baru ini dalam pelaksanaan latihan militer gabungan bilateral.Menurut Kepala Staf Gabungan (JCS) AS pada hari Rabu (3/4/19), ketua JCS Jenderal Joseph Dunford membuat pernyataan tersebut kepada wartawan, seusai ia menganugerahkan tanda jasa kepada Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeong-doo atas kontribusinya dalam memperkuat aliansi kedua negara.Dunford menekankan persekutuan Korea Selatan dan AS berfungsi menjaga kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Timur Laut.Selama kunjungan menteri Jeong ke Washington selama empat hari, kedua negara telah membahas masalah pertahanan bilateral, termasuk latihan militer gabungan.Dalam perjalanan kembali ke negaranya, Jeong mengungkapkan Korea Selatan dan AS melakukan latihan militer gabungan yang diatur menggunakan sistem persenjataan yang maju, daripada latihan yang diperkecil skalanya.