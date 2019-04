Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 2 April bahwa dalam KTT Korea Utara dan AS ke-2 di Hanoi bulan Februari lalu, ia mengatakan kepada Pemimpin Kim Jong-un bahwa "Anda belum siap untuk melakukan kesepakatan".Kantor Berita AP melansir bahwa Presiden Trump menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah jamuan makan dengan Komite Kongres Nasional Partai Republik, NRCC pada hari itu.Pada kesempatan itu, Trump mengingat bahwa dalam pertemuan puncak di Hanoi, dia berjalan-jalan bersama pemimpin Kim. Dikatakannya pada saat itu Kim belum siap untuk membuat kesepakatan, namun bukan menjadi masalah, karena dia dan Kim tetap memiliki hubungan yang baik.Presiden Trump juga menambahkan dirinya berkata kepada Kim, "Meskipun Anda belum siap untuk melakukan kesepakatan, namun kita akan mencapai sebuah kesepakatan".Pernyataan Presiden Trump tersebut menegaskan niat AS untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara.