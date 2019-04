Komandan NORAD: ICBM Korea Utara Hampir Mendekati Produksi dan Peletakannya

Photo : YONHAP News

Siaran Radio Free Asia, RFA di AS pada hari Kamis (4/4/19) melansir bahwa Komandan Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara (NORAD)mengatakan rudal balistik antar benua milik Korea Utara (ICBM) hampir diproduksi dan mendekati peletakannya.Komandan NORAD Jenderal Terrence O'shaughnessy mengutarakan pernyataan itu di hadapan rapat dengar pendapat dalam subkomite pasukan strategis di Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada hari Rabu (3/4/19) kemarin.Dia juga mengatakan keyakinannya bahwa Korea Utara kemungkinan besar memiliki rencana untuk menggunakan senjata tersebut ke arah daratan AS, jika terjadinya konflik di Semenanjung Korea.Selain itu, menurut siaran Voice of America (VOA), Kepala Pertahanan Rudal AS Samuel Graves juga mengatakan bahwa Korea Utara sedang melanjutkan pengembangan rudal balistik berbasis kapal selam (SLBM).Dia bahkan menunjukkan kekhawatiran adanya kemungkinan Korea Utara akan mengembangkan rudal hipersonik seperti China dan Rusia.