Senat AS Adopsi Resolusi tentang Persekutuan Korsel, AS dan Jepang

Photo : YONHAP News

Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS pada tanggal 3 April mengadakan pertemuan dan meloloskan rancangan resolusi yang menegaskan pentingnya persekutuan antara Korea Selatan-AS, dan AS-Jepang.Rancangan resolusi tersebut telah diajukan oleh beberapa senator AS, termasuk senator Bab Menendez dari Partai Demokrat pada tanggal 12 Maret lalu.Resolusi tersebut merujuk pada pesekutuan antara Korea Selatan-AS, dan AS-Jepang yang merupakan landasan demi terciptanya kestabilan di kawasan Asia dalam menanggapi ancaman Korea Utara.Melihat resolusi itu, Korea Selatan, AS dan Jepang telah berjanji bekerja sama untuk membangun dunia yang bebas dari ancaman perdamaian dan keamanan internasional oleh Korea Utara, lewat peningkatan senjata pemusnah massal, termasuk rudal.Senat AS juga kembali memastikan kerja sama trilateral antara ketiga negara dengan anggota Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sanksi yang lengkap dan efektif pada Korea Utara.