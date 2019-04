Wakil Ketua Keamanan Korsel: Perlu Menjaga Momentum Dialog Nuklir

Photo : YONHAP News

Wakil Ketua Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan pembicaraan dengan AS mengenai kelanjutan dialog denuklirisasi dengan Korea Utara serta KTT Korea Selatan-AS yang akan datang, berjalan dengan baik.Kim telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Charles Kupperman di Washington pada tanggal 1 April untuk mengatur rincian agenda KTT mendatang.Dia memberi penjelasan tentang hasil pembicaraan tersebut kepada wartawan KBS, sebelum bertolak kembali ke Korea Selatan dari New York pada hari Rabu (3/4/19). Ia juga bertemu dengan anggota parlemen Kongres AS untuk menjelaskan posisi pemerintah Seoul terkait masalah Semenanjung Korea.Kim menyebutkan negosiasi tentang denuklirisasi Korea Utara harus dilanjutkan dan penting bagi Seoul untuk mempertahankan momentum dialog melalui diplomasi 'top-down'.Ia menolak menyampaikan keterangan mengenai rencana pengiriman utusan khusus Seoul ke Pyongyang, sebelum pertemuan puncak Presiden Moon Jae-in dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 11 April yang akan datang.Kim juga menambahkan tidak ada pembicaraan tentang pemulihan proyek antar Korea, seperti program tur ke Gunung Geumgangsan atau kawasan industri Gaeseong sebagai agenda KTT mendatang.