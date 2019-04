Wakil Ketua Keamanan Korsel: Pembicaraan untuk Agenda KTT Berlangsung Baik

Photo : KBS News

Wakil Ketua Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan Kim Hyun-chong yang mengunjungi Washington untuk mengurus agenda KTT Korea Selatan-AS, mengatakan bahwa pembicaraan dengan AS cukup lancar. Namun, agenda yang konkrit tidak diumumkan.Kim telah mengadakan pertemuan dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Charles Kupperman di Washington pada tanggal 1 April untuk mengatur rincian agenda KTT yang akan datang.Wakil Ketua Kim menekankan bahwa negosiasi denuklirisasi tidak boleh terputus dan harus tetap berlangsung.Ketika ditanya mengenai dimasukannya pembahasan kerjasama ekonomi antar-Korea dalam agenda, Kim menjawab bahwa perihal tersebut tidak akan dibahas.Sebelumnya, Ketua Badan Keamanan Nasional, Chung Eui-yong pernah mengatakan bahwa berbagai isu termasuk pembukaan kembali wisata Gunung Geumgangsan dan Kompleks Industri Gaeseong akan dibahas secara luas dalam KTT antara Seoul dan Washington.Dengan demikian, ada analisa bahwa kemungkinan untuk membahas isu pembukaan kembali wisata Gunung Geumgangsan dan Kompleks Industri Gaeseong tetap terbuka dalam KTT meskipun tidak dibahas dalam rapat untuk mengurus agenda.Sementara itu, Wakil Ketua Kim menolak menyampaikan keterangan mengenai rencana pengiriman utusan khusus Seoul ke Pyongyang, sebelum pertemuan puncak Presiden Moon Jae-in dengan Presiden AS Donald Trump dilaksanakan di Washington pada 11 April yang akan datang.