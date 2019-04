KTT Korsel-AS dan Rapat Majelis Tertinggi Rakyat Korut Jadi Pertanda Titik Balik Kondisi Semenanjung Korea

Photo : KBS News

Dalam pekan ini, acara-acara politik yang berhubungan dengan perkembangan kondisi Semenanjung Korea akan digelar.Pada tanggal 11 April mendatang, pertemuan pertama Majelis Tertinggi Rakyat (SPA) digelar di Korea Utara. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahaan Kim Jong-un tahap kedua akan diluncurkan, dan 680 orang anggota akan menetapkan rancangan anggaran dan pengangkatan personel.Diperkirakan bahwa Korea Utara dapat menyatakan 'gagasan pasca-Hanoi' kepada masyarakat dunia termasuk AS melalui pertemuan tersebut.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dirinya akan mencermati pesan yang dikeluarkan dalam pertemuan Majelis Tertinggi Rakyat tersebut.Sementara itu, Korea Selatan dan AS akan menggelar KTT di AS pada tanggal 11 April mendatang.Banyak perhatian tertuju pada pertemuan ini, apakah AS akan bersikap konservatif atau dapat mengubah sikap kerasnya terhadap Korea Utara, serta apakah Presiden Moon Jae-in dapat memberikan kemajuan melalui 'good enough deal' yang diusulkan kepada Trump.