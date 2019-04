BTS Sukses Selesaikan 'BTS World Tour: LOVE YOURSELF'

Photo : YONHAP News

BTS sukses menyelesaikan world tur konser mereka 'LOVE YOURSELF' yang dimulai dari Seoul pada tanggal 25 Agustus 2018 lalu.Konser 'LOVE YOURSELF' dilangsungkan sebanyak 42 kali di sekitar 20 kota di seluruh dunia dan selesai dalam Tur Asia di Bangkok, Thailand pada tanggal 7 April lalu.Tiket konser 'LOVE YOURSELF' termasuk 9 rangkaian Tur Asia telah habis terjual, dan BTS menyampaikan rasa terima kasih kepada para fans yang mendukung mereka sejak mereka debut pada 6 tahun lalu.BTS yang telah menyelesaikan konser kali ini akan melakukan comeback dengan album baru 'MAP OF THE SOUL: PERSONA' pada tanggal 12 April di Program 'Saturday Night Live (SNL)' NBC, AS.Kemudian pada bulan Mei, BTS akan melanjutkan stadium tur 'SPEAK YOURSELF' mulai dari Rose Bowl Stadium, Los Angeles, AS. Mereka ditunjuk sebagai calon 'TOP Duo/Grup' dalam Billboard Music Awards 2019 sebagai penyanyi Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan menargetkan anugerah 'Top Social Artist' untuk tiga tahun berturut-turut