Pemerintah Ciptakan 600 Ribu Lapangan Kerja Lewat Komersialisasi 5G

Photo : YONHAP News

Pemerintah menyatakan pihaknya akan menciptakan 600 ribu lapangan kerja terkait 5G sampai tahun 2026 mendatang dan menanamkan modal senilai 30 triliun won selama empat tahun ke depan.Pihaknya juga menetapkan sepuluh industri utama dan lima jasa utama terkait 5G untuk menumbuhkannya secara intensif.Sepuluh kementerian terkait menggelar acara peringatan komersialisasi 5G yang pertama di dunia di Taman Olimpiade Seoul pada hari Senin (8/4/19), dan mengumumkan 'Strategi Plus 5G untuk Mewujudkan Pertumbuhan Inovasi'.Untuk sepuluh industri utama terkait 5G, pemerintah akan mendukung penelitian dan pengembangan. Pemerintah akan menerapkan teknologi 5G khususnya di bidang medis, keamanan warga, peningkatan jasa umum, pembentukan kota pintar, dan lainnya.Melalui usaha tersebut, pemerintah bertujuan untuk mencapai nilai produktif sebesar 180 triliun won dan nilai ekspor 73 miliar dolar Amerika di bidang industri sampai tahun 2026 mendatang bersama penciptaan 600 ribu unit lapangan kerja.Untuk melaksanakan rencana tersebut, pemerintah akan mendirikan 'Komisi Strategis 5G Plus' yang menghadirkan kementerian terkait dan para pakar dari berbagai kalangan swasta.Menteri Ilmu Pengetahuan, TI dan Perencanaan Masa Depan You Young-min menyatakan pihaknya akan berupaya untuk menciptakan perubahaan yang dapat dialami oleh masyarakat melalui pelaksanaan strategi 5G plus, tanpa merasa puas pada julukan 'pertama kali di dunia' dalam komersialisasi 5G.