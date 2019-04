Menlu AS: Tujuan AS adalah Perwujudan FFVD bagi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tujuan AS terhadap Korea Utara adalah mencapai 'Denuklirisasi akhir yang sepenuhnya terverifikasi (FFVD)' bagi Korea Utara dan mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh senjata konvensional.Ungkapan ini dilontarkan oleh Pompeo dalam Subkomite Kelayakan Senat pada hari Selasa (9/4/19) waktu setempat ketika ditanya apakah tekanan maksimal terhadap ekonomi Korea Utara tetap diterapkan selama negosiasi dengan Pyongyang.Dalam kesempatan tersebut, Pompeo mengatakan tujuan AS adalah untuk mencapai Semenanjung Korea yang sepenuhnya bebas nuklir dan perdamaian yang lebih besar serta pengurangan resiko dari senjata konvensional. Dan pada akhirnya, masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korea Utara.Pompeo sering menyebutkan "Denuklirisasi akhir yang sepenuhnya terverifikasi (FFVD)" sebagai tujuan negosiasi terakhir, namun dia jarang menyebutkan pengurangan risiko senjata konvensional Pyongyang.Sementara itu, sebutan "masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korea Utara" juga diperkirakan bahwa AS akan memberikan balasan dari sisi ekonomis jika Korea Utara mematuhi permintaan dari AS untuk denuklirisasi.