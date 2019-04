Pompeo Berniat Beri 'Peluang Berkompromi' dalam Sanksi Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dirinya berniat untuk meninggalkan 'ruang kecil' yang bermaksud memberi kesempatan untuk berkompromi terkait sanksi terhadap Korea Utara, jika ada 'kemajuan substasial' dalam proses denuklirisasi Korea Utara.Dihadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada tanggal 10 April waktu setempat, Pompeo ditanya apakah ia setuju bahwa sanksi tidak boleh dicabut hingga Korea Utara menunjukkan komitmennya untuk denuklirisasi yang lengkap, terverifikasi dan menyeluruh.Menteri Pompeo menjawab, dia ingin sedikit mengulur waktu, yang menandakan bahwa Washington mencoba untuk memberikan beberapa fleksibilitas dalam negosiasi dengan Pyongyang.Pompeo mengatakan jika ada kemajuan yang substansial yang sesuai dengan tujuan akhir AS, AS dapat menunjukkan kelonggaran posisi mereka. Dia menambahkan, hal itu bisa saja seperti permasalahan visa, tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut.Akan tetapi, Pompeo kembali memastikan agar sanksi PBB pada Korea Utara harus tetap diterapkan sampai verifikasi denuklirisasi telah selesai.