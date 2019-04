Presiden Moon Jae-in Yakin Keberhasilan Pendekatan 'Top Down'

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in menggegaskan bahwa pembicaraan Korea Utara dan AS harus dipertahankan, dan pendekatan 'top down' harus bisa berhasil.Kepala Humas Presiden Yoon Do-han menyampaikan bahwa Presiden Moon telah membicarakan hal tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih John Bolton pada hari Kamis (11/4/19) malam.Dalam kesempatan itu, Pompeo dan Bolton juga menyatakan pihaknya tetap meneruskan dialog dengan Korea Utara dan juga melakukan berbagai upaya untuk menjalankan dialog itu.Selain itu, Presiden Moon menjelaskan situasi Semenanjung Korea dan upaya pemerintah Korea Selatan untuk menyambung dialog antara Korea Utara dan AS.Presiden Moon juga menilai tinggi upaya dan jasa kedua pejabat tinggi AS dalam isu denuklirisasi Korea Utara dan berterima kasih atas kerja sama mereka dengan mitra di Korea Selatan.Presiden Moon juga meminta Pompeo dan Bolton tetap bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk memperkuat aliansi baik kedua pihak.