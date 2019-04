BTS Sukses Comeback dengan Album Baru di SNL, AS

Photo : YONHAP News

BTS yang kembali dengan album terbaru berjudul 'Map of the Soul: Persona' pada tanggal 12 April lalu, telah melakukan panggung debutnya di program SNL (Saturday Night Live), NBC, Amerika Serikat pada tanggal 13 April waktu setempat.Mereka mementaskan lagu title terbaru mereka 'Boy with Luv' dan juga 'Mic Drop' dengan koreografi yang kompak dan penampilan langsung yang stabil, sehingga berhasil memperoleh reaksi yang sangat baik dari para penonton.Setelah dirilis, album baru ini 'Map of the Soul: Persona' langsung menduduki peringkat pertama di 86 negara, di iTunes Top Album Chart.MV lagu 'Boy with Luv' yang bekerja sama dengan penyanyi Pop Amerika, Halsey, telah tercatat mencapai 100 juta penonton hanya dalam waktu 37 jam sejak dirilis. Rekor tersebut merupakan rekor tercepat diantara video-video yang diunggah ke YouTube.BTS yang tengah melakukan kegiatan promosinya di Amerika Serikat, akan kembali ke Korea Selatan dan mengadakan jumpa pers di DDP Seoul pada tanggal 17 April dan memulai kegiatannya di dalam negeri.