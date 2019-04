Menteri Keuangan Korea Selatan Serukan Pembebasan Tarif Kendaraan Impor

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian yang merangkap sebagai Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam-ki, meminta Amerika Serikat untuk membebaskan Korea Selatan dari bea impor baru pada kendaraan impor.Menteri Hong mengadakan pertemuan dengan mitranya Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada hari Sabtu (13/4/19) waktu setempat, di sela-sela pertemuan tahunan menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral di Washington.Pada pertengahan Februari lalu, Kementerian Perdagangan AS mengajukan laporan 'Pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan' yang membahas komponen dan mobil impor dari Kementerian Perdagangan AS ke Gedung Putih.Sehubungan dengan itu, Menteri Hong meminta kepada Menteri Mnuchin agar Korea Selatan dapat dikecualikan dalam pengenaan tarif tinggi tersebut.Menurut Kementerian Keuangan Korea Selatan, Menteri Mnuchin mengatakan bahwa dirinya cukup memahami apa yang diminta oleh Menteri Hong dan berharap masalah itu dapat diselesaikan, dengan mempertimbangkan pengaruhnya dalam hubungan perdagangan antara Korea Selatan dan AS.Kementerian itu mengatakan bahwa kedua menteri juga sepakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara erat mengenai masalah Korea Utara.