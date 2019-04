KTT antara Kim Jong-un dan Putin Kemungkinan Besar Diadakan Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un kemugkinan akan mengadakan KTT dengan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin pada pekan depan.Sebuah sumber diplomatik mengatakan pada hari Senin (15/4/19) bahwa Putin dijadwalkan untuk mengunjungi Timur Jauh Rusia pada hari Rabu minggu depan untuk menghadiri acara dalam negeri, dan menambahkan kemungkinan besar akan dilangsungkan KTT yang telah lama dibahas antara Korea Utara dan Rusia.Sumber itu mengatakan Putin juga akan menghadiri forum 'One Belt One Road' di Beijing selama dua hari hingga 27 April. Selain itu, ia juga direncanakan untuk singgah ke Primorsky Krai di Timur Jauh dalam perjalanannya ke China untuk KTT dengan Kim.Sumber lain juga mengatakan bahwa kemungkinan besar KTT antara Kim dan Putin akan dilaksanakan tepat sebelum forum Beijing.Ditambahkan pula bahwa Korea Utara sepertinya terus melakukan upaya untuk mempersiapkan KTT antara Korea Utara dan Rusia.Setelah Korea Utara dan AS mengakhiri KTT kedua tanpa kesepakatan di Hanoi pada bulan Februari, Korea Utara diperkirakan akan memperkuat hubungan dengan dua sekutunya, yakni China dan Rusia.