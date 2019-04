Majelis Tinggi AS Adopsi Resolusi untuk Kolaborasi Korsel, AS, dan Jepang Terkait Korut

Photo : KBS News

Voice of America (VOA) pada hari Selasa (16/4/19) melansir bahwa Majelis Tinggi Amerika Serikat mengadopsi resolusi bipartisan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara Korea Selatan, AS, dan Jepang terkait isu Korea Utara.Menurut VOA, resolusi tersebut menyatakan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia Korea Utara sebagai ancaman dan ketiga negara perlu menyediakan strategi dan taktik untuk memperkuat kolaborasinya di bidang diplomatik dan keamanan.Resolusi itu menegaskan ketiga negara perlu bekerja sama dengan negara anggota Dewan Keamanan PBB yang lain untuk melaksanakan sanksi yang lengkap dan efektif serta mengevaluasi langkah-langkah tambahan untuk Korea Utara.Diketahui resolusi tersebut diusulkan oleh Anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez dan Ketua Subkomite Urusan Asia dan Pasifik Majelis Tinggi AS Cory Gardner pada tanggal 12 Maret lalu.Sementara itu, Majelis Rendah AS juga mengusulkan rancangan resolusi serupa dan sedang menunggu proses pemungutan suara di Komite Hubungan Luar Negeri.