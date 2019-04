BTS Masuk dalam Daftar Seratus Orang Paling Berpengaruh 2019 versi Majalah TIME

Photo : YONHAP News

Boyband asal Korea Selatan BTS berhasil masuk ke dalam daftar 'Time 100' atau seratus tokoh paling berpengaruh tahun 2019 versi majalah Time.Tahun lalu, BTS gagal masuk ke dalam daftar tersebut, meskipun menempati urutan pertama dalam pemungutan suara, karena penolakan dari Komite Seleksi Majalah Time.Bintang pop AS Halsey yang berkolaborasi dalam lagu terbaru BTS 'Boy With Luv', mengakui pencapaian BTS dalam sejarah musik dunia.Dia juga yakin bahwa BTS adalah boyband dengan tujuh pria Korea Selatan yang menjadi idola nomor satu anak muda di dunia, dengan lagu-lagu mereka yang berisi pesan positif.Diantara 100 orang tokoh paling berpengaruh juga terdapat Lee Hoe-sung, Ketua Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang telah mempimpin sejak tahun 2015, bersama Presiden AS Donald Trump dan Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi.