Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan AS membutuhkan lebih banyak bukti bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un siap untuk menyerahkan senjata nuklirnya sebelum diadakan KTT antara Korea Utara dan AS yang ke-3.Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News pada hari Rabu (17/4/19) ketika ditanya mengenai hal yang perlu diperhatikan oleh AS dari Korea Utara sebelum mengadakan KTT ke-3, Bolton menjawab, sebuah ‘indikasi yang nyata’ yang memperlihatkan bahwa Korea Utara bersedia mengambil ‘keputusan yang strategis’ untuk menyerahkan senjata nuklir.Dia menambahkan bahwa Presiden Trump cukup siap untuk mengadakan KTT antara Pyongyang dan Washington yang ke-3, jika kedua negara bisa mencapai kesepakatan yang sesungguhnya.Ketika ditanya apakah ada kemajuan menuju denuklirisasi, Bolton menjawab “Saya tidak akan mengatakan bahwa dapat mengatakan hal tersebut untuk saat ini.”Bloomberg mengatakan bahwa pernyataan Bolton lebih bernada pesimis daripada anggota pemerintahan lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, mengenai niat Korea Utara dan prospek negosiasi.