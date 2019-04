Korut Minta Pompeo Tidak Ikut Negosiasi Denuklirisasi, AS Inginkan Dialog Konstruktif

Photo : YONHAP News

Pesan Korea Utara untuk Amerika Serikat terkait negosiasi denuklirisasi dirasa semakin bernada kasar.Media AS pada hari Kamis (18/4/19) waktu setempat, memberitakan bahwa Korea Utara telah menguji coba sebuah senjata baru. New York Times dan Wall Street Journal menganalisis bahwa uji coba senjata baru itu adalah bentuk peringatan untuk AS.Pemerintah AS tidak memberi komentar terkait hal tersebut dan Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan mengatakan kepada Associated Press (AP) pada hari Kamis (18/4/19), bahwa uji coba senjata baru Korea Utara tidak akan menimbulkan perubahan taktik militer AS.Mengenai permintaan Kementerian Luar Negeri Korea Utara untuk tidak memasukkan Mike Pompeo dalam pembicaraannya dengan Korea Utara, Kementerian Luar Negeri AS hanya mengomentari bahwa pihaknya ingin berbicara secara konstruktif.Pesan Korea Utara untuk AS semakin keras, tetapi AS tidak menanggapinya secara emosional. AS tampaknya tidak ingin kehilangan kesempatan pembicaraan bilateral yang diakui diperlukan oleh kedua pihak.Namun demikian, AS mempertahankan pendekatan 'big deal' terkait denuklirisasi Korea Utara.Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dalam wawancara dengan Bloomberg News pada hari Rabu (17/4/19) mengatakan, AS menginginkan tanda yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa Korea Utara berniat menyerahkan senjata nuklir sebelum KTT Korea Utara-AS yang ke-3.Dalam suasana itu, Trump menemui Mike Pompeo di Gedung Putih pada hari Kamis (18/4/19).Kini, pendirian Trump mengenai isu terkait Korea Utara setelah situasi ini menjadi perhatian utama.