Film 'Parasite', Karya Sutradara Bong Joon-ho Masuk Nominasi Festival Film Cannes

Photo : KBS News

Film 'Parasite' yang disutradarai oleh Bong Joon-ho, masuk nominasi pada 'Festival Film Cannes ke-72'.Panitia Festival Film Cannes dalam jumpa pers pada hari Kamis (18/4/19) mengumumkan daftar karya yang secara resmi masuk nominasi.Sebanyak 19 karya film dari berbagai negara akan bersaing untuk memenangkan hadiah tertinggi yakni Palem Emas.Film 'Parasite' merupakan karya ketujuh dari sutradara Bong Joon-ho yang mengisahkan tentang sebuah keluarga dalam bentuk tragikomedi, dan dibintangi oleh aktor terkenal Song Kang-ho dan Lee Sun Gyun.Bersamaan dengan film tersebut, film 'The Gangster, The Cop, The Devil' karya Lee Won-tae juga diundang untuk sesi pemutaran tengah malam pada Festival Film Cannes tahun ini.