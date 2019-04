JCS: Korea Utara Uji Coba Senjata Pemandu Taktis

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan telah menilai bahwa senjata baru yang diuji oleh Korea Utara dibawah pengawasan pemimpin Kim Jong-un pada awal pekan ini, adalah senjata pemandu taktis.Seorang pejabat Kepala Staf Gabungan (JCS) mengungkapkan penilaian tersebut pada hari Jumat (19/4/19) selama pengarahan berita Kementerian Pertahanan, dengan mengatakan bahwa senjata itu tampaknya bukan rudal balistik. Pejabat itu mengatakan penilaian terakhir dibuat bersama dengan AS, dan menambahkan bahwa ia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut karena ini adalah permasalahan intelijen.Senjata baru yang diuji Korea Utara di Akademi Ilmu Pertahanan pada hari Rabu (17/4/19) tidak terlihat dalam radar jarak jauh Korea Selatan dan AS. AS mengkonfirmasi uji coba tersebut menggunakan satelit pengintaiannya dan menilai senjata itu bukan rudal balistik berdasarkan ketinggian penerbangan dan titik dampaknya.Seorang pejabat pemerintah mengatakan AS telah berbagi penilaian dengan militer Korea Selatan. Seorang pejabat pemerintah lainnya mengatakan Seoul tidak berwenang untuk mengungkapkan rincian intelijen terkait Korea Utara yang dikumpulkan melalui aset intelijen Amerika.Setelah berkoordinasi, pejabat itu mengatakan Seoul dan Washington memutuskan untuk semata-mata mengungkapkan fakta bahwa senjata yang diuji adalah senjata pemandu taktis.