BTS Menduduki Peringkat Pertama untuk Ketiga Kalinya di Billboard 200

Photo : YONHAP News

BTS menduduki peringkat pertama di Billboard 200 untuk ketiga kalinya.Pihak Billboard mengumumkan secara resmi pada tanggal 22 April, bahwa album baru BTS 'Map of the Soul: Persona' menduduki urutan pertama untuk ketiga kalinya di tangga album mereka, Billboard 200.BTS merupakan satu-satunya grup yang berhasil menaruh tiga album di peringkat pertama Billboard 200 dalam setahun, setelah The Beatles.Billboard menjelaskan juga bahwa BTS mencapai tiga kali urutan pertama di chart mereka dalam 11 bulan, dan hal tersebut sangat sulit dicapai, mengingat di masa lalu, hanya Beatles yang mencapai tiga kali peringkat pertama di chart yang sama dalam periode 11 bulan 1 minggu.Menurut Nielsen's Music, jumlah penjualan album hingga tanggal 19 April dari albaru BTS yang dirilis pada tanggal 12 April, telah tercatat mencapai 230 ribu keping.