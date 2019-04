BTS Menduduki Urutan ke-8 di 'HOT 100 Billboard'

Photo : YONHAP News

BTS kembali memecahkan rekor mereka sendiri dengan menduduki nomor ke-8 di 'HOT 100 Billboard' dengan lagu terbarunya 'Boy with Luv'.Billboard News mengumumkan tanggal 22 April waktu setempat bahwa lagu title 'Boy with Luv' dari album terbaru 'Map of the Soul: Persona', menduduki urutan ke-8 dalam tangga lagu 'HOT 100 Billboard'. BTS memecahkan rekor mereka sendiri, yakni urutan ke-10 dengan lagu 'Fake Love' pada tahun lalu di tangga lagu yang sama.BTS menjadi grup boyband pertama asal Korea Selatan yang berhasil masuk ke 10 peringkat teratas untuk kedua kalinya di 'HOT 100 Billboard'. Selain itu, mereka merupakan penyanyi kedua asal Korea Selatan yang membentuk rekor ini, karena sebelumnya PSY pernah menduduki urutan ke-2 dengan lagu 'Gangnam Style' pada tahun 2012 dan urutan ke-5 dengan lagu 'Gentleman' pada tahun 2013 lalu.Hingga saat ini, BTS telah masuk ke dalam tangga lagu 'HOT 100' sebanyak lima kali, termasuk lagu 'Boy with Luv' dan 'Fake Love'. Tahun lalu, lagu 'IDOL' menduduki urutan ke-11, lagu 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)' di urutan ke-28, serta lagu 'DNA' di urutan ke-67.Tangga lagu 'HOT 100' yang terbaru akan dimuat di situs Billboard pada tanggal 23 April waktu setempat.