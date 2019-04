Militer AS di Korsel Lakukan Latihan Pemasangan Peluru Tiruan pada Peluncur THAAD

Photo : YONHAP News

Militer Amerika Serikat di Korea Selatan pada pekan lalu melakukan latihan pemasangan peluru tiruan pada peluncur sistem pertahaan rudal berbasis darat (THAAD).Latihan yang berlangsung mulai tanggal 15 hingga 20 April itu, diikuti oleh prajurit Brigade Artileri Pertahanan Udara 35 dan militer AS mengunggah foto pemandangan pelatihan tersebut ke SNS.Foto itu memperlihatkan derek mengangkat peluncur THAAD dan memasang peluru tiruan pada peluncur.Militer AS menjelaskan latihan itu dimaksudkan agar para prajurit memahami seluruh proses dari pemasangan peluru hingga sebelum diluncurkan.Sehubungan dengan latihan tersebut, militer Korea Selatan menyatakan latihan itu adalah latihan yang dilakukan militer AS di Korea Selatan secara rutin dan peluncur THAAD tersebut hanya dikhususkan untuk pelatihan semata.