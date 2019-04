Dua Lagu BTS Masuk dalam Tangga Lagu Billboard 'HOT 100'

Photo : YONHAP News

Billboard Amerika Serikat telah mengumumkan tangga lagu mereka pada tanggal 23 April waktu setempat, dan BTS berhasil memasukkan dua lagu mereka di 'HOT 100'.Seperti diberitakan sehari sebelumnya oleh Billboard News, lagu terbaru BTS yang berjudul 'Boy with Luv' menduduki urutan ke-8, dan lagu lainnya dalam album yang sama yang berjudul 'Make It Right' menduduki urutan ke-95.Dengan demikian, BTS menjadi penyanyi Korea Selatan yang berhasil memasukkan dua lagu sekaligus dalam tangga lagu 'HOT 100' pada waktu bersamaan. Banyak ahli musik menjelaskan bahwa hal tersebut sangat sulit untuk dicapai bahkan oleh penyanyi luar negeri sekalipun.Bersamaan dengan itu, BTS juga menduduki urutan pertama di 'Top 100 Artists, Billboard', dan dijadwalkan akan tampil di 'Billboard Music Awards' bersama dengan Halsey pada tanggal 1 Mei waktu setempat. Selain itu, BTS juga masuk ke dalam nominasi untuk dua kategori penghargaan musik dari Billboard, yakni 'Top Duo/Grup' dan 'Top Social Artist'.