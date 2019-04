Bolton Keluarkan Reaksi Negatif atas Pertemuan Enam Pihak

Photo : YONHAP News

Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih John Bolton menunjukkan reaksi negatif atas pertemuan enam pihak.Menurut Bolton, pertemuan enam pihak tidak dibatalkan, namun pertemuan tersebut tidak diinginkan oleh AS karena di masa lalu, pertemuan tersebut gagal dalam memecahkan isu nuklir Korea Utara.Pengeluaran reaksi oleh pejabat pemerintah AS itu merupakan yang pertama kalinya setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung pembukaan pertemuan enam pihak.Juru Bicara Kremlin mengatakan bahwa masalah Korea Utara adalah isu terkait regional Rusia.Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menekankan kerjasama antara AS dan Jepang mengenai langkah denuklirisasi melalui KTT dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.Hingga saat ini, negosiasi denuklirisasi Korea Utara berlangsung melalui pertemuan langsung antara Korea Utara dan AS. Namun, setelah pernyataan terkait pertemuan enam pihak, banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap perubahan apakah yang akan terjadi dalam kerangka negosiasi denuklirisasi yang terjebak dalam suasana kebuntunan setelah gagalnya pertemuan di Hanoi.